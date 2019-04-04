Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал словесную перепалку между действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, ранее владевшим чемпионским поясом.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал словесную перепалку между действующим чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, ранее владевшим чемпионским поясом."Я в курсе их последней перепалки в соцсетях. Ситуация вышла из-под контроля и все сказанное уже недопустимо, — приводит слова Уайта Спортс.Ru со ссылкой на Twitter Джеда Гудмана. – Мы выйдем на связь с представителями обоих бойцов и сделаем все, чтобы урегулировать происходящее без выносов на публику".Напомним, что накануне ирландский боец смешанного стиля нанес оскорбление супруге Нурмагомедова. Хабиб не полез за словом в карман и назвал Конора насильником и лицемером. После спортсмены продолжили перекидываться оскорблениями.