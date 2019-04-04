Программу о борделях и кофешопах Амстердама не покажут в
утреннем эфире. Передаче Жанны Бадоевой, окунувшейся в голландский мир разврата
и наркотиков, присвоен рейтинг 18+, ее покажут ночью.
Программу о борделях и кофешопах Амстердама не покажут в
утреннем эфире. Передаче Жанны Бадоевой, окунувшейся в голландский мир разврата
и наркотиков, присвоен рейтинг "18+", ее покажут ночью.
Безобидное на первый взгляд тревел-шоу Жанны Бадоевой "Жизнь
других" выходит на Первом канале в утреннем эфире, по воскресеньям. Так
было до тех пор, пока любознательная ведущая не решила исследовать ночную жизнь
Амстердама. Рассказ о повседневной жизни граждан Нидерландов превратился в
– чересчур "горячую" для едва проснувшихся
россиян и особенно их детей.
Снимая в Амстердаме, Жанна Бадоева не ограничилась
описанием знаменитых каналов. Ведущую привлек не менее знаменитый квартал
"красных фонарей" с его борделями и кофешопами, где посетители
балуются марихуаной. Жанна и сама "поработала" в : посетила комнату
одной из работниц секс-индустрии, изучила содержимое шкафов, проверила,
достаточно ли мягкая кровать.
"Нам дважды пришлось переносить эфир по Амстердаму,
чтобы программу еще раз перемонтировали, поскольку Жанна не ограничилась
прогулкой вдоль знаменитых каналов", – приводит "Комсомольская правда"
слова своего источника на Первом канале.
В итоге решили снять с утреннего эфира
– руководство решило, что телезрители не готовы к такому потрясению. Выпуск все
же покажут – после полуночи, в слегка цензурированной
версии, с пометкой "18+". Программа выйдет в эфир в пятницу. Зрители,
которые уверены в своих нервах, смогут увидеть выпуск передачи без цензуры на
сайте Первого канала.