Программу о борделях и кофешопах Амстердама не покажут в утреннем эфире. Передаче Жанны Бадоевой, окунувшейся в голландский мир разврата и наркотиков, присвоен рейтинг 18+, ее покажут ночью.

Программу о борделях и кофешопах Амстердама не покажут вутреннем эфире. Передаче Жанны Бадоевой, окунувшейся в голландский мир развратаи наркотиков, присвоен рейтинг "18+", ее покажут ночью.Безобидное на первый взгляд тревел-шоу Жанны Бадоевой "Жизньдругих" выходит на Первом канале в утреннем эфире, по воскресеньям. Такбыло до тех пор, пока любознательная ведущая не решила исследовать ночную жизньАмстердама. Рассказ о повседневной жизни граждан Нидерландов превратился в– чересчур "горячую" для едва проснувшихсяроссиян и особенно их детей.Снимая в Амстердаме, Жанна Бадоева не ограничиласьописанием знаменитых каналов. Ведущую привлек не менее знаменитый квартал"красных фонарей" с его борделями и кофешопами, где посетителибалуются марихуаной. Жанна и сама "поработала" в : посетила комнатуодной из работниц секс-индустрии, изучила содержимое шкафов, проверила,достаточно ли мягкая кровать."Нам дважды пришлось переносить эфир по Амстердаму,чтобы программу еще раз перемонтировали, поскольку Жанна не ограничиласьпрогулкой вдоль знаменитых каналов", – приводит "Комсомольская правда"слова своего источника на Первом канале.В итоге решили снять с утреннего эфира– руководство решило, что телезрители не готовы к такому потрясению. Выпуск всеже покажут – после полуночи, в слегка цензурированнойверсии, с пометкой "18+". Программа выйдет в эфир в пятницу. Зрители,которые уверены в своих нервах, смогут увидеть выпуск передачи без цензуры насайте Первого канала.