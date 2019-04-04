Мы проведем онлайн-трансляцию с юристами в нашей группе Вконтакте.

Пятого апреля в 15.00 (по мск) 33Live.RuНедвижимость проведет онлайн-трансляцию, спикерами которой станут члены Ассоциации юристов России, управляющие партнеры адвокатской компании Легес Бюро - Анастасия Поликыржа и Александра Обрывко. Тема нашей беседы: "Обманутые дольщики".Среди проблемных объектов, которыми занимаются наши эксперты – ЖК "Марино град", "Академ Палас", "Царицыно", "Терлецкий парк" и другие.Вы можете заранее задать свои вопрос спикерам через комментарии к постам в наших социальных сетях и в личных сообщениях нашей группы. Кроме того, вы адресовать свой вопрос юристам в прямом эфире.Не пропустите! Будет полезно и интересно.