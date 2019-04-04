Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На встрече они обсудили ситуацию в Сирии, координацию действий военных, а также работу поисковиков.

Президент Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он прилетел в Москву с кратким рабочим визитом. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и координацию действий военных. Российский президент также подтвердил, что примет участие в открытии в Израиле мемориала защитникам Ленинграда, и рассказал Нетаньяху о работе поисковиков, сообщает "Россия 24".Глава государства напомнил, что сегодня в 82 регионах России начинается работа поисковых отрядов. В них задействованы 42 тысячи человек. За это время они подняли 120 тысяч останков советских воинов и установили имена шести тысяч воинов, которые считались пропавшими без вести.По словам Путина, российские военные вместе с сирийскими партнерами нашли могилу израильского солдата Захарии Баумеля, который погиб в 1982 году."Мы очень рады тому, что на родине ему смогут отдать необходимые воинские почести", — сказал Путин.В ответ Нетаньяху рассказал, что два года назад он обратился к Путину с просьбой помочь в поисках останков израильских солдат. Он поблагодарил российского президента за помощь в розыске останков сержанта Баумеля. Сегодня его похоронят в Израиле."Мы благодарны за вашу личную дружбу, за вашу позицию. Мы хотели бы поблагодарить министерство обороны, российскую армию. Мы не забудем этот акт, который войдет в историю", — подчеркнул Нетаньяху.