Складывается впечатление, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко от России нужны только деньги. До последнего времени Москва шла ему навстречу и особых требований не выдвигала. Братская республика, в конце концов. Теперь условия изменились, причем явно не в пользу строптивого Батьки.

Складывается впечатление, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко от России нужны только деньги. До последнего времени Москва шла ему навстречу и особых требований не выдвигала. Братская республика, в конце концов. Теперь условия изменились, причем явно не в пользу строптивого Батьки.На днях пришла новость о выделении Белоруссии кредитов общей суммой 800 миллионов долларов. Ведь без российских денег хваленая экономика Лукашенко начинает очень быстро трещать по швам.Примечательно, что о выделении кредита Москва объвила 2 апреля – в День единения народов России и Белоруссии. Но расслабляться Лукашенко не стоит: Кремль в отношениях с соседней республикой встал на прагматическую позицию и требует от Минска кое-что взамен.Так, Telegram-канал "Белорусский гамбит" напоминает, что в сентябре прошлого года Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи обсуждали оказание помощи Белоруссии. Выделение кредита – последний "финансовый подарок" Москвы Минску, уверены авторы.Теперь же начался этап выполнения новых договоренностей, о которых Путин и Лукашенко договорились на встрече в Сочи в феврале этого года, пишет "Белорусский гамбит". Свои условия Москва уже озвучивала – развитие интеграции в рамках Союзного государства.Иными словами, хотите денег – давайте сближаться. Заниматься благотворительностью и заваливать режим "многовекторного" финансовой помощью Кремль, очевидно, больше не намерен.По сути, о том же сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Заявления о том, что Россия пытается лишить Белоруссию независимости, глава ведомства назвал неоправданными.Кремль не хочет от ничего экстраординарного, отметил дипломат. "Хотим, чтобы чаяния россиян и белорусов, которые в свое время были воплощены в Союзном договоре, реализовывались на практике", – подчеркнул министр.