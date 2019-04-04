Нападающий Манчестер Сити и английской сборной Рахим Стерлинг сделал необычный подарок своей школе. Он приобрел для ее учеников 550 билетов на матч полуфинала Кубка Англии.

Нападающий "Манчестер Сити" и английской сборной Рахим Стерлинг сделал необычный подарок своей школе. Он приобрел для ее учеников 550 билетов на матч полуфинала Кубка Англии.Рахим приобрел 550 билетов на матч с участием своей команды подарил их школе, в которой учился. Кроме того, Стердинг взял на себя расходы по доставке детей на лондонский стадион "Уэмбли". Сам футболист не хотел распространяться о своей благотворительной акции, но о ней стало случайно известно.Матч полуфинала Кубка Англии пройдет в субботу в Лондоне. Соперником "Манчестер Сити" будет "Брайтон энд Хоув Альбион".