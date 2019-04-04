Готовый ремонт в новостройке вошел в тройку основных критериев, которыми руководствуются покупатели новостроек при выборе квартиры.

Интерес к предложениям с отделкой значительно вырос с 2014 года, причем происходило это параллельно со снижением платежеспособности населения. В настоящее время порядка 60% сделок в сегменте массовых новостроек происходят с участием заемных средств, а наличие квартир с отделкой, включенной в ДДУ, стало выгодным предложением для ипотечных покупателей: в ежемесячные платежи входят и сама квартира, и ремонт, и не нужно брать еще и потребительский кредит на обустройство жилья.Застройщики в данный момент предоставляют несколько вариантов отделки в пределах одного жилого комплекса: полная отделка, White Box и квартиры без ремонта, говорится в сообщении компании "Бон Тон".Стоимость ремонта в формате White Box составляет от 8 до 14 тысяч рублей за квадратный метр в кофморт-классе. Полная отделка обойдется от 15 до 25 тысяч рублей за квадрат.С тем или иным видом ремонта в старых границах Москвы представлено порядка 83 проектов – это около 43% от их общего количества.