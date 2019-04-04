Новость о скоропостижной смерти актера Алексея Булдакова стала для многих шоком. Ну а родным после скорбных мероприятий предстоит разобраться с имуществом покойного.

Новость о скоропостижной смерти актера Алексея Булдакова стала для многих шоком. Ну а родным после скорбных мероприятий предстоит разобраться с имуществом покойного.В начале "нулевых" Алексей Булдаков купил сруб на западе Подмосковья, переделал его в чудо-терем, построил баню, обустроил парник и грядки. С тех пор постоянно обитал на собственном участке. "Я сразу сказал – ни одного камня и кирпича у меня не будет. И русская баня у меня двухэтажная, на втором этаже – комната отдыха. Вот самое главное богатство! Попарился – пошел, полежал, опять попарился", – хвастался артист. Как считают риэторы, сегодня стоит такой участок с домом не менее 40 миллионов рублей.Была у артиста и квартира в центре Москвы (правда, как говорят, оформленная на его жену), в которой, впрочем, он редко появлялся – предпочитал свежий загородным воздух. Поклонники уже предложили установить на доме мемориальную табличку.Артист был женат дважды. Но ребенок у него родился лишь от внебрачной связи. Сегодня сыну Ивану, как пишет " уже 31 год, он давно обосновался на Мальте вместе с мамой – окончил международный институт туризма, увлекается баскетболом, знает пять языков. работает в туристической отрасли. Булдаков регулярно общался с сыном, хоть виделись они и не часто, Алексей Иванович даже сетовал, что наследник говорит по-русски с акцентом.По закону он имеет право на движимое и недвижимое имущество артиста в равных долях с вдовой Булдакова.Напомним, скончался в Монголии. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца – у актера оторвался тромб. Простятся с артистом 7 апреля в Доме кино.