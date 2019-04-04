Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора Ил и вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации.

Алексей Рогозин отказался комментировать новости о своем уходе с поста гендиректора "Ил" и вице-президента ОАК.Алексей Рогозин родился в 1983 году. Его отец – генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.С 2009 по 2012 год Алексей Рогозин был директором по развитию, а затем замгендиректора завода "Промтехнологии". С мая 2012 года по март 2016 года — генеральным директором "Алексинского химического комбината". В марте 2017 года назначен вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации, а спустя месяц утвержден генеральным директором "Авиационного комплекса имени Ильюшина".Ранее источник в авиационной промышленности сообщил РИА Новости, что "Ильюшин" может возглавить руководитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева Юрий Грудинин.