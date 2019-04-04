Россия передала Израилю останки военного, пропавшего 37 лет назад в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане.

Россия передала Израилю останки военного, пропавшего 37 лет назад в бою у населенного пункта Султан-Якуб в Ливане, передает ТАСС.Военнослужащий танкового батальона армии Израиля Захария Баумель будет погребен родственниками на родной земле.На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Израиля Биньямин Нетаняху сообщил, что собирается лично поблагодарить российских военных за розыск и возвращение останков сержанта Баумеля.Путин, в свою очередь, попросил израильского премьера передать "самые теплые слова родственникам этого солдата" и поделился деталями операции по поиску останков. Глава государства отметил, что для группы спецназа, занимавшейся операцией, это было непросто, но в итоге наши военные вместе с сирийскими партнерами смогли установить место захоронения израильского военного.Бой у населенного пункта Султан-Якуб произошел 11 июня 1982 года. Тогда израильский батальон потерял до 35 солдат и офицеров. Ранее Россия передала Израилю танк "Магах", захваченный в том бою сирийскими войсками.