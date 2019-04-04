Жители Норвегии сгорали от стыда, когда слушали заявление генсека НАТО, поставившего в один ряд Гитлера, Сталина и Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация). Такое предположение сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Жители Норвегии сгорали от стыда, когда слушали заявлениегенсека НАТО, поставившего в один ряд Гитлера, Сталина и "Исламскоегосударство" (запрещенная в России террористическая организация). Такоепредположение сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.Многим жителям Норвегии, которую Красная армия помоглаосвободить от нацистской оккупации, было стыдно за своего соотечественника ЙенсаСтолтенберга, который поставил советского лидера Иосифа Сталина в один ряд сГитлером и группировкой ИГИЛ, сказал дипломат.В свою очередь лидер российских коммунистов Геннадий Зюгановпризвал Йенса Столтенберга учиться науспехах Иосифа Сталина и не забывать о сотрудничестве Норвегии с Третьим рейхомво время Второй мировой войны."Так могут выступать только провокаторы. ГосподинСтолтенберг, видимо, забыл, что его страна сотрудничала с Гитлером и помогаладушить и Европу, и Советский Союз. Еще за это им пора покаяться", – сказалЗюганов в интервью РИА Новости.Дикостью назвал заявление главы НАТО директор Международногоинститута новейших государств, политолог Алексей Мартынов. "Похоже, что угенсека НАТО в голове, как у среднего западного обывателя, смешано все в один"компот" и он не понимает, о чем говорит", – предположил эксперт.Накануне, 3 апреля Столтенберг выступал в американскомКонгрессе и сказал, что у свободы есть враги и их нужно сдерживать. В качествепримера таких врагов руководитель НАТО привел Сталина, Гитлера и ИГИЛ.Стоит отметить, что генсекальянса – норвежец и вряд ли он не знает о том, что жители его страны сблагодарностью относятся к России, а высшее руководство Норвегии регулярно возлагает цветы к памятникамсоветским воинам, освободившим страну от нацизма.