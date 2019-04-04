Анатолий Руденко рассказал о расставании с известной артисткой Дарьей Поверенновой. Актер стал гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Анатолий Руденко рассказал о расставании с известнойартисткой Дарьей Поверенновой. Актер стал гостем программы "Судьба человека"телеканала "Россия 1".Руденко и Повереннова познакомилась на съемках в фильме "Ангел-хранитель"."Мы играли в любовь и в какой-то момент просто нырнули в отношения. Кинопревратилось в реальность, – рассказал Руденко в студии "Судьба человека".Дарья старше Анатолия на десять лет, на момент начала ихотношений дочери артистки Полине было уже 17 лет. "Мне хотелось стремитьсякак-то соответствовать во всем. Стремление читать другие книги, фантазировать,устраивать сюрпризы", – вспомнил о том романе Анатолий.Повереннова и Руденко расстались из-за нового увлечения молодого человека – актрисы Елены Дуниной. По словам Анатолия, он влюбился с первого взгляда, между ними пробежалаискра."Нужно было принимать решение, и оно было очень жестокое поотношению к Даше и несправедливое даже, если рассматривать ее. Не хочется себяобвинять, но в первую очередь я виноват в этой ситуации. Четыре года душа вдушу, но вдруг все поменялось. Ты встретил человека, и ты пропал, весь твойхимический состав поменялся в организме", – отметил артист в беседе с ведущемшоу Борисом Кочевниковым.Анатолий Руденко понял, что пришло время объясниться с ДарьейПоверенновой. Артист отметил, что это было самое тяжелое расставание в его жизни."Я столько боли не видел. Мы три дня разговаривали. Прошлись, если можно таквыразиться, по всем жилкам и мышцам друг друга", – заявил актер.Меж тем в студии продемонстрировалифрагмент интервью, в котором Дарья Повереннова озвучила свою версию событий.Артистка намекнула, что ее возлюбленный закрутил роман на стороне еще будучи в отношенияхс ней. "Все стало явным. Понимаете, я начала его подозревать. Не люблю, когдаиз меня делают дуру. Я требовала конкретные ответы от Руденко. В ответ слышалавсе, кроме правды", – рассказала она.