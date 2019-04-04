Анатолий Руденко рассказал о расставании с известной
артисткой Дарьей Поверенновой. Актер стал гостем программы Судьба человека
телеканала Россия 1.
Анатолий Руденко рассказал о расставании с известной
артисткой Дарьей Поверенновой. Актер стал гостем программы "Судьба человека"
телеканала "Россия 1".
Руденко и Повереннова познакомилась на съемках в фильме "Ангел-хранитель".
"Мы играли в любовь и в какой-то момент просто нырнули в отношения. Кино
превратилось в реальность, – рассказал Руденко в студии "Судьба человека".
Дарья старше Анатолия на десять лет, на момент начала их
отношений дочери артистки Полине было уже 17 лет. "Мне хотелось стремиться
как-то соответствовать во всем. Стремление читать другие книги, фантазировать,
устраивать сюрпризы", – вспомнил о том романе Анатолий.
Повереннова и Руденко расстались из-за нового увлечения молодого человека – актрисы Елены Дуниной. По словам Анатолия, он влюбился с первого взгляда, между ними пробежала
искра.
"Нужно было принимать решение, и оно было очень жестокое по
отношению к Даше и несправедливое даже, если рассматривать ее. Не хочется себя
обвинять, но в первую очередь я виноват в этой ситуации. Четыре года душа в
душу, но вдруг все поменялось. Ты встретил человека, и ты пропал, весь твой
химический состав поменялся в организме", – отметил артист в беседе с ведущем
шоу Борисом Кочевниковым.
Анатолий Руденко понял, что пришло время объясниться с Дарьей
Поверенновой. Артист отметил, что это было самое тяжелое расставание в его жизни.
"Я столько боли не видел. Мы три дня разговаривали. Прошлись, если можно так
выразиться, по всем жилкам и мышцам друг друга", – заявил актер.
Меж тем в студии продемонстрировали
фрагмент интервью, в котором Дарья Повереннова озвучила свою версию событий.
Артистка намекнула, что ее возлюбленный закрутил роман на стороне еще будучи в отношениях
с ней. "Все стало явным. Понимаете, я начала его подозревать. Не люблю, когда
из меня делают дуру. Я требовала конкретные ответы от Руденко. В ответ слышала
все, кроме правды", – рассказала она.