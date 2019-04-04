Единая Россия стала связующим звеном между гражданами и властью в Севастополе. В городе зафиксирован многократный рост обращений в приемную секретаря партии.

"Единая Россия" стала связующим звеном между гражданамии властью в Севастополе. В городе зафиксирован многократный рост обращений в приемную секретаря партии.Смена секретаря отделения вызвала желаемый отклик усевастопольцев: после назначения на эту должность депутата Дмитрия Саблинаколичество обращений граждан в приемную "Единой России" в городе возросло вразы.Люди рассказывают о жилищных проблемах, жалуются на незаконное выселениеиз общежитий, на сложности с вводом в эксплуатацию жилых комплексов,строительство которых было начато еще при украинской власти."Люди попадают вситуацию, когда по украинским законам они могли строить, но идет категорическоенесоответствие российским законам. Мы считаем, что закон надо в любой ситуацииопределять и смотреть, что лучше для человека", – сказал Саблин во времяличного приема граждан.Партийный руководитель также отметил, что деятельность "ЕдинойРоссии" в городе активизировалась, а решение проблем севастопольцев – результатсовместной работы с исполнительной властью.Главная задача партии – работать на благо людей. Еслиудается помочь хотя бы одному человеку, это уже пусть маленькая, но победа.Саблин сказал, что партия трудностей не боится и будетрешать все проблемы, которые беспокоят горожан. Для этого "ЕР" запустилав Сети уникальный проект – "Карта проблем Севастополя". Каждый житель можетсфотографировать разбитую дорогу, сломанную мачту освещения, уничтоженныезеленые насаждения и разместить фото на карте, добавив описание. Власть исправитситуацию и решит проблему. Активисты выявили уже более двухсот проблемных мест.