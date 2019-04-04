Единая Россия стала связующим звеном между гражданами
и властью в Севастополе. В городе зафиксирован многократный рост обращений в приемную секретаря партии.
"Единая Россия" стала связующим звеном между гражданами
и властью в Севастополе. В городе зафиксирован многократный рост обращений в приемную секретаря партии.
Смена секретаря отделения вызвала желаемый отклик у
севастопольцев: после назначения на эту должность депутата Дмитрия Саблина
количество обращений граждан в приемную "Единой России" в городе возросло в
разы.
Люди рассказывают о жилищных проблемах, жалуются на незаконное выселение
из общежитий, на сложности с вводом в эксплуатацию жилых комплексов,
строительство которых было начато еще при украинской власти.
"Люди попадают в
ситуацию, когда по украинским законам они могли строить, но идет категорическое
несоответствие российским законам. Мы считаем, что закон надо в любой ситуации
определять и смотреть, что лучше для человека", – сказал Саблин во время
личного приема граждан.
Партийный руководитель также отметил, что деятельность "Единой
России" в городе активизировалась, а решение проблем севастопольцев – результат
совместной работы с исполнительной властью.
Главная задача партии – работать на благо людей. Если
удается помочь хотя бы одному человеку, это уже пусть маленькая, но победа.
Саблин сказал, что партия трудностей не боится и будет
решать все проблемы, которые беспокоят горожан. Для этого "ЕР" запустила
в Сети уникальный проект – "Карта проблем Севастополя". Каждый житель может
сфотографировать разбитую дорогу, сломанную мачту освещения, уничтоженные
зеленые насаждения и разместить фото на карте, добавив описание. Власть исправит
ситуацию и решит проблему. Активисты выявили уже более двухсот проблемных мест.