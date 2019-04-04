Сын известного шоумена Сергея Зверева ищет материальной поддержки. 26-летний отпрыск звезды пришел в студию ток-шоу Прямой эфир, чтобы поделиться своими проблемами и попросить помощи у приемного отца.

Сын известного шоумена Сергея Зверева ищет материальнойподдержки. 26-летний отпрыск звезды пришел в студию ток-шоу "Прямой эфир", чтобыподелиться своими проблемами и попросить помощи у приемного отца.Сергей Зверев-младший признался, что в его жизни началасьчерная полоса. Молодой человек серьезно заболел и ему требуетсяквалифицированная медицинская помощь."У меня проблемы со здоровьем, с легкими. Я началпросыпаться с удушьем. Была у меня астма, но потом она перешла в другое русло.Я хочу перепровериться в московских, частных клиниках. Я боюсь засыпать, потомучто я не проснусь", – сказал Зверев-младший.Также Сергей пожаловался, что ему с супругой негде жить. Парамечтает о детях и собственной жилплощади в городе Коломна. Меж тем денег на приобретениенедвижимости у них нет, поэтому Зверев-младший планирует судиться с отцом радидоли в столичной квартире. Также выяснилось, что шоумен и его отпрыск не общаютсяуже более двух лет.Стремление молодого человека заполучить часть имуществаприемного родителя поддерживает его биологическая мать Виктория Парфенова. Женщинапоявилась в жизни Сергея всего год назад."Я считаю, что он должен. Потому что он дал ему своюфамилию, имя, он его взял, он несет за это ответственность. Если бы он осталсяв детдоме у него была бы квартира. Мы просим три-пять миллионов", -озвучила Виктория свою позицию в студии .Сама Парфенова помочь Звереву-младшему не может. Женщина заявилаприсутствующим, что живет "от зарплаты до зарплаты".Многие эксперты программы , лично знакомые с Сергеем Зверевым-старшим, отметили, что шоумен самнуждается в поддержке: он замкнулся в себе, перестал общаться с друзьями да и в целом ведет себя странно. Онипосоветовали отпрыску звезды отказаться от претензий на квартиру ипопытаться наладить отношения с родителем.