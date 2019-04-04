Сын известного шоумена Сергея Зверева ищет материальной
поддержки. 26-летний отпрыск звезды пришел в студию ток-шоу Прямой эфир, чтобы
поделиться своими проблемами и попросить помощи у приемного отца.
Сын известного шоумена Сергея Зверева ищет материальной
поддержки. 26-летний отпрыск звезды пришел в студию ток-шоу "Прямой эфир", чтобы
поделиться своими проблемами и попросить помощи у приемного отца.
Сергей Зверев-младший признался, что в его жизни началась
черная полоса. Молодой человек серьезно заболел и ему требуется
квалифицированная медицинская помощь.
"У меня проблемы со здоровьем, с легкими. Я начал
просыпаться с удушьем. Была у меня астма, но потом она перешла в другое русло.
Я хочу перепровериться в московских, частных клиниках. Я боюсь засыпать, потому
что я не проснусь", – сказал Зверев-младший.
Также Сергей пожаловался, что ему с супругой негде жить. Пара
мечтает о детях и собственной жилплощади в городе Коломна. Меж тем денег на приобретение
недвижимости у них нет, поэтому Зверев-младший планирует судиться с отцом ради
доли в столичной квартире. Также выяснилось, что шоумен и его отпрыск не общаются
уже более двух лет.
Стремление молодого человека заполучить часть имущества
приемного родителя поддерживает его биологическая мать Виктория Парфенова. Женщина
появилась в жизни Сергея всего год назад.
"Я считаю, что он должен. Потому что он дал ему свою
фамилию, имя, он его взял, он несет за это ответственность. Если бы он остался
в детдоме у него была бы квартира. Мы просим три-пять миллионов", -
озвучила Виктория свою позицию в студии .
Сама Парфенова помочь Звереву-младшему не может. Женщина заявила
присутствующим, что живет "от зарплаты до зарплаты".
Многие эксперты программы , лично знакомые с Сергеем Зверевым-старшим, отметили, что шоумен сам
нуждается в поддержке: он замкнулся в себе, перестал общаться с друзьями да и в целом ведет себя странно. Они
посоветовали отпрыску звезды отказаться от претензий на квартиру и
попытаться наладить отношения с родителем.