О том, что конфликт телеведущей и балерины высосан из пальца говорит известный шоумен Гоген Солнцев. Он уверен, что Ксения Собчак и Анастасия Волочкова уже давно обо всем договорились и вместе оболванивают народ.

О том, что конфликт телеведущей и балерины высосан из пальцаговорит известный шоумен Гоген Солнцев. Он уверен, что Ксения Собчак иАнастасия Волочкова уже давно обо всем договорились и вместе оболваниваютнарод.Гоген Солнцев отметил, что звезды действуют по одной и тойже схеме вот уже много лет. Как только индекс их популярности падает, ониначинают публично поливать друг друга грязью. Ксения Собчак и АнастасияВолочкова, по его мнению, никогда не ссорились."Это ведь длится уже больше 10 лет: сначала они ругаются,потом мы их видим на обложках газет в боксерских перчатках. Ради привлечениявнимания к своим персонам эти "девочки-припевочки" очень хорошо работают втандеме и конфликты высасывают буквально из пальца", – заметил Гоген Солнцев.Отметим, что по "официальной" версии телеведущая и балеринаповздорили из-за олигарха Вячеслава Лейбмана. Бизнесмен был первой любовьюКсюши. Роман теледивы и бизнесмена закончился посте того, как Собчак заподозрилаего в изменах. Звезда до сих пор уверена, что именно Волочкова была той, с кем изменял ей любимый.С тех пор Ксения Собчак не упускала случая задеть АнастасиюВолочкову за живое. К примеру, много лет назад на показе модного домаVersaceтелеведущаяоблила предполагаемую разлучницу вином.Меж тем, в интервью, которое было опубликовано в YouTube вчера, 3 апреля, Волочковазаявила, что с Лейбманом у нее ничего не было. Примечательно, что АнастасияВолочкова убеждала в этом саму Ксению Собчак.Теледивапришла к балерине со своей съемочной группой. Соперницы выпили вина, откровеннопобеседовали и попарились в бане. Отметим, что не упускала возможности побольнеезадеть собеседницу. Более того, она позволила себе несколько гадких выходок заспиной у танцовщицы."У меня один захудалый Лейбман был, и того увела, *****драная", – ругалась , нахлестывая Анастасию Волочкову дубовымвеником. Балерина, в свою очередь, еще раз отметила, что никого не уводила. Обэтом сообщает .