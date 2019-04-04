О том, что конфликт телеведущей и балерины высосан из пальца
говорит известный шоумен Гоген Солнцев. Он уверен, что Ксения Собчак и
Анастасия Волочкова уже давно обо всем договорились и вместе оболванивают
народ.
О том, что конфликт телеведущей и балерины высосан из пальца
говорит известный шоумен Гоген Солнцев. Он уверен, что Ксения Собчак и
Анастасия Волочкова уже давно обо всем договорились и вместе оболванивают
народ.
Гоген Солнцев отметил, что звезды действуют по одной и той
же схеме вот уже много лет. Как только индекс их популярности падает, они
начинают публично поливать друг друга грязью. Ксения Собчак и Анастасия
Волочкова, по его мнению, никогда не ссорились.
"Это ведь длится уже больше 10 лет: сначала они ругаются,
потом мы их видим на обложках газет в боксерских перчатках. Ради привлечения
внимания к своим персонам эти "девочки-припевочки" очень хорошо работают в
тандеме и конфликты высасывают буквально из пальца", – заметил Гоген Солнцев.
Отметим, что по "официальной" версии телеведущая и балерина
повздорили из-за олигарха Вячеслава Лейбмана. Бизнесмен был первой любовью
Ксюши. Роман теледивы и бизнесмена закончился посте того, как Собчак заподозрила
его в изменах. Звезда до сих пор уверена, что именно Волочкова была той, с кем изменял ей любимый.
С тех пор Ксения Собчак не упускала случая задеть Анастасию
Волочкову за живое. К примеру, много лет назад на показе модного дома
Versace
телеведущая
облила предполагаемую разлучницу вином.
Меж тем, в интервью, которое было опубликовано в YouTube вчера, 3 апреля, Волочкова
заявила, что с Лейбманом у нее ничего не было. Примечательно, что Анастасия
Волочкова убеждала в этом саму Ксению Собчак.
Теледива
пришла к балерине со своей съемочной группой. Соперницы выпили вина, откровенно
побеседовали и попарились в бане. Отметим, что не упускала возможности побольнее
задеть собеседницу. Более того, она позволила себе несколько гадких выходок за
спиной у танцовщицы.
"У меня один захудалый Лейбман был, и того увела, *****
драная", – ругалась , нахлестывая Анастасию Волочкову дубовым
веником. Балерина, в свою очередь, еще раз отметила, что никого не уводила. Об
этом сообщает .