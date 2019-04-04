Он заказал в интернет-магазине гаджеты на сумму более 103 тысяч рублей

Он заказал в интернет-магазине гаджеты на сумму более 103 тысяч рублейАлександровский городской суд вынес приговор 14-летнему подростку, который украл деньги с чужой карты. Ему назначили 6 месяцев лишения свободы условно.Чужую карту школьник случайно нашёл во дворе дома осенью прошлого года. Придя домой, он по упрощённой процедуре заказал в интернет-магазине гаджеты на сумму более 103 тысяч рублей.Позже выяснилось, что 30-летний хозяин карты обронил её. Увидев информацию о списании денег, он поспешил заблокировать счёт.Подросток, воспитывающийся мамой и бабушкой, признал свою вину и вернул все деньги.