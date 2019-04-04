Соединенные Штаты продолжают убеждать Турцию отказаться от зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу Patriot. Председатель Комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд настаивает, что российские ЗРК не совместимы с американскими истребителями F-35. Также военачальник намекнул, что Вашингтон сделал Анкаре очень выгодное предложение.

Соединенные Штаты продолжают убеждать Турцию отказаться от зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу Patriot. Председатель Комитета начальников штабов армии США Джозеф Данфорд настаивает, что российские ЗРК не совместимы с американскими истребителями F-35. Также военачальник намекнул, что Вашингтон сделал Анкаре очень выгодное предложение, пишет агентство ТАСС.Ранее США объявили, что прекращают поставку оборудования для F-35 в Турцию до тех пор, пока страна не откажется от покупки C-400.Напомним, Турция объявила о покупке российских С-400 "Триумф" в конце 2017 года. Позднее в СМИ появилась информация, что первую партию зенитных ракетных комплексов для Турции планируют построить уже к маю 2019 года. В июне того же года должны начаться поставки ЗРК заказчику. Он приобрел два дивизиона по 8 пусковых установок в каждом.Также стало известно, когда вторая партия российский ЗРК отправится в Китай. Грузовое судно выйдет в море в конце июля 2019 года. То есть на пять месяцев раньше срока. Для перевозки всех боевых машин потребуется три корабля. Источник агентства ТАСС в оборонно-промышленном комплексе уточнил, что КНР получит командный пункт полка, пусковые установки, боекомплект, радары и системы энергоснабжения С-400.