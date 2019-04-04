Ольга Скабеева предупредила Владимира Зеленского: он
совершает большую ошибку. По мнению российской телеведущей, роль модератора на
дебатах кандидатов в президенты Украины должна исполнять только она.
Ольга Скабеева предупредила Владимира Зеленского: он
совершает большую ошибку. По мнению российской телеведущей, роль модератора на
дебатах кандидатов в президенты Украины должна исполнять только она.
даже обиделась на Зеленского – за то, что он
предложил вести дебаты Юлии Тимошенко. Это получится "договорняк", -
обратилась россиянка к украинскому кандидату.
"Дебаты должен проводить профессиональный ведущий.
При всем уважении к Юлии… Если она согласится,
то мы можем точно говорить, что это "договорняк", —
заявила ведущая программы "60 минут".
Напомним, набравший 30% голосов в первом туре выборов
президента Украины Владимир Зеленский предложил лидеру партии "Батькивщина"
стать независимой ведущей его теледебатов с Петром Порошенко. В
пресс-службе Юлии Тимошенко заявили, что она обдумает это предложение.
Однако стоит на своем. Телеведущая записала
обращение к прошедшим во второй тур кандидатам и опубликовала его на своем YouTube-канале.
"Уважаемые кандидаты в президенты Украины, Петро
Олексійович и Володимир Олександрович, – ответственно заявляю, что я, Ольга
Скабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность и
беспристрастность гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс по
изучению української мови. До встречи на "Олимпийском". Стадион, так
стадион! Думай...те! Хто, якщо не", – заявила телеведущая.
Свой гонорар пообещала перевести
Международному валютному фонду. По словам журналистки, это будет ее взнос в
оплату долга Украины МВФ.