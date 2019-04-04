Ольга Скабеева предупредила Владимира Зеленского: он совершает большую ошибку. По мнению российской телеведущей, роль модератора на дебатах кандидатов в президенты Украины должна исполнять только она.

Ольга Скабеева предупредила Владимира Зеленского: онсовершает большую ошибку. По мнению российской телеведущей, роль модератора надебатах кандидатов в президенты Украины должна исполнять только она.даже обиделась на Зеленского – за то, что онпредложил вести дебаты Юлии Тимошенко. Это получится "договорняк", -обратилась россиянка к украинскому кандидату."Дебаты должен проводить профессиональный ведущий.При всем уважении к Юлии… Если она согласится,то мы можем точно говорить, что это "договорняк", —заявила ведущая программы "60 минут".Напомним, набравший 30% голосов в первом туре выборовпрезидента Украины Владимир Зеленский предложил лидеру партии "Батькивщина"стать независимой ведущей его теледебатов с Петром Порошенко. Впресс-службе Юлии Тимошенко заявили, что она обдумает это предложение.Однако стоит на своем. Телеведущая записалаобращение к прошедшим во второй тур кандидатам и опубликовала его на своем YouTube-канале."Уважаемые кандидаты в президенты Украины, ПетроОлексійович и Володимир Олександрович, – ответственно заявляю, что я, ОльгаСкабеева, готова провести ваш предвыборный спарринг. Объективность ибеспристрастность гарантирую. Обещаю до 19 апреля пройти экспресс-курс поизучению української мови. До встречи на "Олимпийском". Стадион, такстадион! Думай...те! Хто, якщо не", – заявила телеведущая.Свой гонорар пообещала перевестиМеждународному валютному фонду. По словам журналистки, это будет ее взнос воплату долга Украины МВФ.