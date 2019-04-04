В Сети бурно обсуждают новый выпуск программы Ксении Собчак. скандально известная телеведущая поговорила по душам с заклятой подругой Анастасией Волочковой, однако многим эта беседа не пришлась по вкусу.

В Сети бурно обсуждают новый выпуск программы Ксении Собчак. скандально известная телеведущая поговорила по душам с заклятой подругой Анастасией Волочковой, однако многим эта беседа не пришлась по вкусу.В новом выпуске "Осторожно, Собчак!" главной героиней стала балерина Анастасия Волочкова. Ведущая Ксения Собчак приехала к ней домой. Едва переступив порог, гламурная блондинка позвала артистку, сказав: "Настя! Это я, смерть твоя пришла". Далее на протяжении всей передачи (протяженностью час с небольшим) Ксения Собчак систематически подкалывала Анастасию Волочкову."Не надо было делать сиськи четвертого размера" (о внушительном бюсте балерины), "Вот тебе за Лейбмана! У меня один захудалый Лейбман, и того увела, ***!" (хлопая артистку вениками в бане), "Что за анальные шарики?" (о тренажере, стоящем в гостевой комнате), – это лишь часть тех комментариев. которые отпускала Ксения Собчак в адрес балерины.Однако кульминацией стала ситуация, когда гламурная блондинка побежала исследовать спальню Анастасии Волочковой, пока ту готовили к съемке. Пронырливая Ксения пыталась найти хоть какие-то следы пребывания мужчины в жизни балерины. Это обстоятельство буквально шокировало зрителей. В комментариях к передаче пользователи Сети поделились своими негативными впечатлениями от поведения Ксении Собчак.Несмотря на обилие злопыхателей, регулярно отпускающих едкие высказывания в адрес , на сей раз именно телеведущая получила нагоняй. "Стыдно было смотреть, как над Настей издевалась Собчак. Слов нет, как будто надо мной постебалась", "Гнать эту Собчак поганой метлой из дома Волочковой!", "За Собчак диз! Мерзкая противная и завистливая!Волочкова молодец, надо было Собчак по *** заехать! (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены. – Прим.ред.)", "Действительно, тот случай, когда ждешь от передачи стыда за героя, а стыдно становиться за ведущую. Настя молодец, какая бы она ни была, но достойно вышла из этого интервью", – высказались возмущенные зрители о .