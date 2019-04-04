Возле дома к пенсионерке подошла неизвестная женщина, которая представилась ее племянницей и попросила у нее денег для решения своих проблем...

«Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы совместно с ОУР УВД по СЗАО задержали подозреваемую в краже денежных средств у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции обратилась 81-летняя женщина. Она рассказала, что возле дома на Туристской улице к ней подошла неизвестная женщина, которая представилась ее племянницей и попросила у нее денег для решения своих проблем. После чего пенсионерка сняла со своего счета в банке около 200 тысяч рублей и передала неизвестной, которая скрылась с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Московской области подозреваемая была задержана. Ею оказалась 34-летняя приезжая из ближнего зарубежья.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56