После телефонного разговора в дверь квартиры пенсионерки, расположенной на Челябинской улице, позвонил злоумышленник, и пожилая женщина передала ему денежные средства...

Оперуполномоченные ОМВД России по району Ивановское задержали троих человек по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки.В территориальный отдел полиции с сообщением о мошеннических действиях обратилась пожилая женщина.Полицейские установили, что 80-летней пенсионерке позвонила неизвестная девушка под видом ее внучки и сообщила, что попала в беду. Затем трубку взял неизвестный мужчина и сказал пожилой женщине, что нужно заплатить 50 тысяч рублей, чтобы помочь ее родственнице. Мужчина пояснил, что домой к пенсионерке приедет мужчина, которому нужно передать денежные средства.После телефонного разговора в дверь квартиры пенсионерки, расположенной на Челябинской улице, позвонил злоумышленник, и пожилая женщина передала ему денежные средства.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Ивановское задержали троих подозреваемых на Краснолимановской улице. Ими оказались приезжие 49-летний, 40-летний мужчины и 27-летняя женщина. Установлено, что задержанные мужчины ранее судимы за аналогичные противоправные деяния.По данному факту следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношение мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношение девушки - подписка о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73