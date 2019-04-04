В лифт зашел неизвестный мужчина. Незнакомец, угрожая предметом, похожим на нож, отобрал у потерпевшего денежные средства, после чего скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы задержали 25-летнего ранее судимого приезжего по подозрению в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение о разбойном нападении в подъезде одного из домов на Тарутинской улице. Потерпевший рассказал, что возвращался с супругой домой, когда с ними в лифт зашел неизвестный мужчина. Незнакомец, угрожая предметом, похожим на нож, отобрал у него имеющиеся в наличии денежные средства, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний неработающий ранее судимый приезжий.Следователем ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93