Родственник одной из задержанной забирал у нее наркотики и прятал в тайники, о которых информировались остальные участники группы. Злоумышленники расфасовывали полученный наркотик и реализовывали его...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по СЗАО задержали участников организованной группы по подозрению в покушении на сбыт наркотических средств на территории округа.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали в Московской области 30-летнюю женщину, по адресу проживания которой обнаружены неизвестные вещества. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – метадоном, общей массой около 1 кг.Также поэтапно полицейские задержали еще 6 подозреваемых. Ими оказались приезжие и жители Московского региона в возрасте от 34 до 41 года, у которых были изъяты свертки с наркотиком.Как предполагает следствие участники организованной группы распространяли запрещенные вещества путем закладок. Родственник одной из задержанной забирал у нее наркотики и прятал в тайники, о которых информировались остальные участники группы. Злоумышленники расфасовывали полученный наркотик и реализовывали его.По данному факту следствием УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56