4 апреля популярному актеру исполняется 52 года. Кирилл Нагиев поздравил отца, опубликовав архивный снимок.

4 апреля популярному актеру исполняется 52 года. Кирилл Нагиев поздравил отца, опубликовав архивный снимок.Несколько часов назад наследник разместил в своем микроблоге совместную фотографию с телеведущим. На черно-белом снимке они позируют в костюмах и темных очках. "С днем рождения, папа!", – коротко написал Кирилл Нагиев.Трогательный семейный снимок оценили пользователи. Они присоединились к поздравлению. "Миллион лет ему жизни! Он единственный позитивный человек!", "Как трогательно ! Поздравляю", "Крутые", "Какие красивые! С днем рождения", – написали комментаторы.Некоторые пользователи поинтересовались, когда была сделана фотография. Один из подписчиков предположил, что артисту здесь 25 лет. Сын воздержался от ответа на вопрос.Ранее наследник телеведущего опубликовал в социальных сетях откровенный снимок, на котором он запечатлен без рубашки. Большинство пользователей пришли в восторг от поста. "У нас в семье есть хорошая традиция: каждое молодое поколение разочаровывает предыдущее", – прокомментировал мужчина.Некоторые отметили, что Кирилл Нагиев берет пример с отца. Известно, что актер любит радовать поклонниц интимными фотографиями. Так, недавно Дмитрий Нагиев показал снимок, на котором он позирует в нижнем белье.