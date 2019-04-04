Такой наглости в мировой политике давно не было. Польский генерал
угрожает России ядерным ударом.
Такой наглости в мировой политике давно не было. Польский генерал
угрожает России ядерным ударом.
Запад применит ядерное оружие против России в случае военной
агрессии с ее стороны, заявил экс-главком сухопутных войск Польши Вальдемар
Скшипчак. Такого рода заявления не позволял себе никто из действующих политиков
со времен Карибского кризиса.
Польский генерал также посетовал на то, что Североатлантический
альянс в последнее время ослаб, о чем, по его словам, свидетельствует
присоединение Крыма к России и гражданская война на Украине. Скшипчак почему-то
уверен в том, что война с Россией начнется именно на территории Польши, поэтому
военный и делает угрожающие заявления.
В России уже оценили заявление польского генерала. Экс-начальник
Главного штаба РВСН Виктор Есин напомнил европейскому коллеге, что наша военная
доктрина не предусматривает наступательных операций. "Для России нет
никакого смысла завоевывать Европу", – сказал генерал и добавил, что если начнтся
ядерная война, это не будет локальным конфликтом: пострадает весь мир.
Угрозы из Польши оценили и в Госдуме. Первый замглавы комитета
по обороне Андрей Красов в интервью сказал, что Россия не агрессор, а
миротворец. "Мы не ведем агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом
которой является в том числе и Польша. Господину генералу надо напомнить, что
именно Альянс осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре
Европы", – сказал парламентарий.
Он не удивился, что такое заявление прозвучало в Варшаве. "Польша
и страны Прибалтики сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания в
сторону России. Они двигаются в авангарде, продвигая интересы в первую очередь
США", – указал Красов.