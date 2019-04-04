Такой наглости в мировой политике давно не было. Польский генерал угрожает России ядерным ударом.

Такой наглости в мировой политике давно не было. Польский генералугрожает России ядерным ударом.Запад применит ядерное оружие против России в случае военнойагрессии с ее стороны, заявил экс-главком сухопутных войск Польши ВальдемарСкшипчак. Такого рода заявления не позволял себе никто из действующих политиковсо времен Карибского кризиса.Польский генерал также посетовал на то, что Североатлантическийальянс в последнее время ослаб, о чем, по его словам, свидетельствуетприсоединение Крыма к России и гражданская война на Украине. Скшипчак почему-тоуверен в том, что война с Россией начнется именно на территории Польши, поэтомувоенный и делает угрожающие заявления.В России уже оценили заявление польского генерала. Экс-начальникГлавного штаба РВСН Виктор Есин напомнил европейскому коллеге, что наша военнаядоктрина не предусматривает наступательных операций. "Для России нетникакого смысла завоевывать Европу", – сказал генерал и добавил, что если начнтсяядерная война, это не будет локальным конфликтом: пострадает весь мир.Угрозы из Польши оценили и в Госдуме. Первый замглавы комитетапо обороне Андрей Красов в интервью сказал, что Россия не агрессор, амиротворец. "Мы не ведем агрессивную политику, в отличие от НАТО, членомкоторой является в том числе и Польша. Господину генералу надо напомнить, чтоименно Альянс осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центреЕвропы", – сказал парламентарий.Он не удивился, что такое заявление прозвучало в Варшаве. "Польшаи страны Прибалтики сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания всторону России. Они двигаются в авангарде, продвигая интересы в первую очередьСША", – указал Красов.