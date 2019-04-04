Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию. Там он находился в туристических целях. Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в гостинице из-за острой сердечной недостаточности.

Тело актера Алексея Булдакова, скончавшегося накануне в Улан-Баторе, отправили в Россию.Для отправки тела был подготовлен весь необходимый пакет документов, сказали РИА Новости в российском посольстве в Монголии.Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в гостинице. По данным дипмиссии, актер находился в Монголии в туристических целях. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.Всего неделю назад Булдаков побывал в Благовещенске — на фестивале "Амурская осень".Ожидается, что тело актера будет доставлено в Москву уже в четверг, 4 апреля.Прощание с актером пройдет в Доме кино 7 апреля.За свою карьеру актер исполнил более 70 ролей. Но всенародную славу и любовь ему принесла роль генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и их продолжениях.Алексей Иванович Булдаков родился в 1951 году в Алтайском крае, позже семья переехала в Казахстан. В 1969 году он окончил молодежную театральную студию в Павлодаре. Затем работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды и Рязани. В 1993 году переехал в Москву.