Тимати влип в очередной скандал. На сей раз причиной стал
клип, который рэпер снял в память о погибшем друге.
Тимати влип в очередной скандал. На сей раз причиной стал
клип, который рэпер снял в память о погибшем друге.
с участием разразился после публикации кадров
из клипа, снятого рэпером на новую песню. Композиция посвящена умершему другу
артиста Ратмиру Шишкову. В ролике Тимати читает рэп на фоне огромного граффити
с изображением погибшего певца.
Съемки клипа проходили на московских улицах, а портрет
ушедшего друга Тимати был изображен на стене здания в центре столицы. Один из
студентов школы-студии МХАТ заметил, что "холстом" для граффити стал
дом, который является объектом культурного наследия.
Дом 1910 года построен по проекту Виктора Мазырина – лучшего
друга известного русского предпринимателя и мецената Саввы Морозова. Его реконструировали
в нулевые, и теперь это жилое здание. Пока неизвестно, каким образом
получил разрешение на использование стен памятника культуры для граффити – и
получал ли вообще. рэпер не комментирует ситуацию.
В соцсетях вокруг набирает обороты. Рэпер давно
не выпускал громких хитов, так что его поклонники с нетерпением ждут новую
песню. А защитники исторического облика Москвы тем временем негодуют по поводу
испорченного здания. Вероятно, граффити после поднявшейся шумихи придется
удалить, пишет StarHit.