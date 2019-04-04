Тимати влип в очередной скандал. На сей раз причиной стал клип, который рэпер снял в память о погибшем друге.

Тимати влип в очередной скандал. На сей раз причиной сталклип, который рэпер снял в память о погибшем друге.с участием разразился после публикации кадровиз клипа, снятого рэпером на новую песню. Композиция посвящена умершему другуартиста Ратмиру Шишкову. В ролике Тимати читает рэп на фоне огромного граффитис изображением погибшего певца.Съемки клипа проходили на московских улицах, а портретушедшего друга Тимати был изображен на стене здания в центре столицы. Один изстудентов школы-студии МХАТ заметил, что "холстом" для граффити сталдом, который является объектом культурного наследия.Дом 1910 года построен по проекту Виктора Мазырина – лучшегодруга известного русского предпринимателя и мецената Саввы Морозова. Его реконструировалив нулевые, и теперь это жилое здание. Пока неизвестно, каким образомполучил разрешение на использование стен памятника культуры для граффити – иполучал ли вообще. рэпер не комментирует ситуацию.В соцсетях вокруг набирает обороты. Рэпер давноне выпускал громких хитов, так что его поклонники с нетерпением ждут новуюпесню. А защитники исторического облика Москвы тем временем негодуют по поводуиспорченного здания. Вероятно, граффити после поднявшейся шумихи придетсяудалить, пишет StarHit.