Поп-певица показала поклонникам в Instagram снимок в
кружевном полупрозрачном белом белье. Однако Настя Каменских вызвала им
неоднозначные эмоции пользователей соцсети.
Поп-певица показала поклонникам в Instagram снимок в
кружевном полупрозрачном белом белье. Однако Настя Каменских вызвала им
неоднозначные эмоции пользователей соцсети.
Сексуальная брюнетка позировала
в туалетной комнате возле зеркала. На фото она изображена в соблазнительном
белом комплекте.
Преданные поклонники
пришли в восторг от столь откровенного снимка. Под постом Насти Каменских они
оставили массу комплиментов. Также нашлись и те,
кто выступил против таких смелых фото.
Хейтеры
раскритиковали нижнее белье исполнительницы и то, что она позирует на фото
туалета. Задели они Настю Каменских и за очень личное. "Остались еще фанатки причесок
в интимных местах в стиле 70х?", "Хоть побрилась бы, запустила себя", "Туалетная
бумага романтично смотрится. В туалете фоткаться давно не престижно", "Что это
за слюнявчик из гардины?! А трусняки тогда из занавески???", "Опять в
туалете. Живешь, что ли там?", "Там снизу тень так пала или ты настолько
горячая и брутальная?", – заклевали звезду подписчики.
Ранее в
конце марта разместила откровенный
видеоролик на странице в Instagram, который вызвал неоднозначную реакцию у
подписчиков. Некоторые пользователи обвинили певицу в том, что она стала
слишком часто оголяться.
Недавно музыкант Потап откровенно ответил на вопрос о романе с Оказалось, что это правда.