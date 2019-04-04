Поп-певица показала поклонникам в Instagram снимок в кружевном полупрозрачном белом белье. Однако Настя Каменских вызвала им неоднозначные эмоции пользователей соцсети.

Поп-певица показала поклонникам в Instagram снимок вкружевном полупрозрачном белом белье. Однако Настя Каменских вызвала имнеоднозначные эмоции пользователей соцсети.Сексуальная брюнетка позировалав туалетной комнате возле зеркала. На фото она изображена в соблазнительномбелом комплекте.Преданные поклонникипришли в восторг от столь откровенного снимка. Под постом Насти Каменских ониоставили массу комплиментов. Также нашлись и те,кто выступил против таких смелых фото.Хейтерыраскритиковали нижнее белье исполнительницы и то, что она позирует на фототуалета. Задели они Настю Каменских и за очень личное. "Остались еще фанатки причесокв интимных местах в стиле 70х?", "Хоть побрилась бы, запустила себя", "Туалетнаябумага романтично смотрится. В туалете фоткаться давно не престижно", "Что этоза слюнявчик из гардины?! А трусняки тогда из занавески???", "Опять втуалете. Живешь, что ли там?", "Там снизу тень так пала или ты настолькогорячая и брутальная?", – заклевали звезду подписчики.Ранее вконце марта разместила откровенныйвидеоролик на странице в Instagram, который вызвал неоднозначную реакцию уподписчиков. Некоторые пользователи обвинили певицу в том, что она сталаслишком часто оголяться.Недавно музыкант Потап откровенно ответил на вопрос о романе с Оказалось, что это правда.