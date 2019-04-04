Даниил Сахнов намекнул, что отношения с Татьяной Строковой распались окончательно. Звезда шоу Дом-2 нелестно высказался об экс-возлюбленной.
Даниил Сахнов намекнул, что отношения с Татьяной Строковой распались окончательно. Звезда шоу "Дом-2" нелестно высказался об экс-возлюбленной.
Сейчас Даниил обитает на сейшельском "Острове люби", молодой
человек решил перевести дух после расставания с возлюбленной. Участник шоу "Дом-2"
наслаждается долгожданной свободой.
Меж тем Алексей Купин не позволяет приятелю грустить. Он организовал
для друга кастинг невест. Участник телестройки насобирал блюдо улиток и предложил
Сахнову выбрать себе спутницу по вкусу.
После он отметил, что среди конкурсанток прячется его бывшая,
намекнув на Татьяну Строкову. "Давай, поцелуй, Даниил. Как в старые добрые
времена", – смеялся Купин.
"Если бы стоял выбор целовать Строкову либо улитку, я бы
выбрал улиточку", – паясничал Даниил. После он впился губами в моллюска.
Отметим, что Сахнов и Строкова еще совсем недавно были
фаворитами конкурса "Свадьба на миллион". Однако побороться за денежный приз
звезды шоу не смогли: появились неразрешимые разногласия.
Пару недель назад парочка побывала в Воронеже. Строкова
возила ухажера на смотрины к родителям. Однако после возвращения на шоу
выяснилось, что против их отношений выступают близкие Сахнова. Девушка,
по их мнению, слишком строптива.