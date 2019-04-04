Даниил Сахнов намекнул, что отношения с Татьяной Строковой распались окончательно. Звезда шоу Дом-2 нелестно высказался об экс-возлюбленной.

Даниил Сахнов намекнул, что отношения с Татьяной Строковой распались окончательно. Звезда шоу "Дом-2" нелестно высказался об экс-возлюбленной.Сейчас Даниил обитает на сейшельском "Острове люби", молодойчеловек решил перевести дух после расставания с возлюбленной. Участник шоу "Дом-2"наслаждается долгожданной свободой.Меж тем Алексей Купин не позволяет приятелю грустить. Он организовалдля друга кастинг невест. Участник телестройки насобирал блюдо улиток и предложилСахнову выбрать себе спутницу по вкусу.После он отметил, что среди конкурсанток прячется его бывшая,намекнув на Татьяну Строкову. "Давай, поцелуй, Даниил. Как в старые добрыевремена", – смеялся Купин."Если бы стоял выбор целовать Строкову либо улитку, я бывыбрал улиточку", – паясничал Даниил. После он впился губами в моллюска.Отметим, что Сахнов и Строкова еще совсем недавно былифаворитами конкурса "Свадьба на миллион". Однако побороться за денежный приззвезды шоу не смогли: появились неразрешимые разногласия.Пару недель назад парочка побывала в Воронеже. Строковавозила ухажера на смотрины к родителям. Однако после возвращения на шоувыяснилось, что против их отношений выступают близкие Сахнова. Девушка,по их мнению, слишком строптива.