Специалисты Цюрихского университета сделали печальные выводы. Глобальное потепление климата на планете может привести к исчезновению дельфинов.

Специалисты Цюрихского университета сделалипечальные выводы. Глобальное потепление климата на планете может привести к исчезновениюдельфинов.Исследователиизучили популяцию этих животных на северо-западе штата Западная Австралия взаливе Шарк. Выяснилось, что из-за волнытепла, накрывшей эту часть страны в начале 2011 года, температура в заливеповысилась более чем на четыре градуса по Цельсию.результате погибла большая часть морских водорослей, без которых не мыслима местнаяэкосистема. Ученые отметили, что с после 2011 год "уровень выживаемости" дельфиновснизился на 12%, передаетКрометого, в заливе Шарк стало рождаться меньше этих морских животных. Как считаютспециалисты, долгосрочные последствия потепления климата будут гораздо болеегубительными для обитателей морей и океанов, чем считалось ранее.Отметим,экосистема залива Шарк является уникальной. Залив объявлен ЮНЕСКО объектомвсемирного наследия. Он представляетсобой бухту со средней глубиной десять метров, которую разрезают дваполуострова, выступающих в Индийский океан.Сегодня залив Шарк ежегодно привлекает к себе около 120 000 туристов. Он является одним из крупнейших в мире местообитанийдюгоней. В заливе встречаются дельфины-бутылконосы, привлекающие в залив биологов со всего мира.