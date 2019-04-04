Специалисты Цюрихского университета сделали
печальные выводы. Глобальное потепление климата на планете может привести к исчезновению
дельфинов.
Специалисты Цюрихского университета сделали
печальные выводы. Глобальное потепление климата на планете может привести к исчезновению
дельфинов.
Исследователи
изучили популяцию этих животных на северо-западе штата Западная Австралия в
заливе Шарк. Выяснилось, что из-за волны
тепла, накрывшей эту часть страны в начале 2011 года, температура в заливе
повысилась более чем на четыре градуса по Цельсию.
В
результате погибла большая часть морских водорослей, без которых не мыслима местная
экосистема. Ученые отметили, что с после 2011 год "уровень выживаемости" дельфинов
снизился на 12%, передает
Кроме
того, в заливе Шарк стало рождаться меньше этих морских животных. Как считают
специалисты, долгосрочные последствия потепления климата будут гораздо более
губительными для обитателей морей и океанов, чем считалось ранее.
Отметим,
экосистема залива Шарк является уникальной. Залив объявлен ЮНЕСКО объектом
всемирного наследия. Он представляет
собой бухту со средней глубиной десять метров, которую разрезают два
полуострова, выступающих в Индийский океан.
Сегодня залив Шарк ежегодно привлекает к себе около 120 000 туристов. Он является одним из крупнейших в мире местообитаний
дюгоней. В заливе встречаются дельфины-бутылконосы, привлекающие в залив биологов со всего мира.