Стрельба недалеко от Керченского пролива не обошлась без последствий для украинцев. Россия взялась за усиление охраны Крымского моста. На планах провокаторов из Незалежной поставлен жирный крест.

Стрельба недалеко от Керченского пролива не обошлась без последствий для украинцев. Россия взялась за усиление охраны Крымского моста. На планах провокаторов из Незалежной поставлен жирный крест.В течение следующих двух лет в морские подразделенияРосгвардии поступят восемь быстроходных катеров типа "Сарган". Онипоступят на службу в дислоцированную в Керчи морскую бригаду, предназначенную втом числе для охраны Крымского моста.Катера "Сарган" обладают дальностью хода до 765километров и могут находиться в автономном плавании до двух суток. При этом вначале марта подразделения Росгвардии у Крымского моста получили дватранспортных судна БК-16, рассчитанные на перевозку 24 человек.Эксперты уверены: катера гораздо лучше справятся с задачамив районе Керченского пролива, чем полноценные боевые корабли Черноморскогофлота. "Морские подразделения и бригады Росгвардии конкретно будут заниматьсязащитой особо важных объектов вроде ", – цитируеткапитана первого ранга Василия Дандыкина.По его словам, военные катера могут справиться сдиверсантами и атаками малых "москитных" кораблей украинского флота."Они будут выполнять задачи по доставке к точке сброса боевых пловцов итак далее", – подчеркнул эксперт.Усилением охраны Крымского моста Россия отвечает на ноябрьскуюпровокацию украинских ВМС и недавние маневры украинских моряков в Азовскомморе. За последние месяцы они дважды проводили учения со стрельбой недалеко отКерченского пролива.В Киеве вообще полно горячих голов, призывающих атаковатьпереправу. Украинцы высказывали идеи направить на ракеты, разбомбить егоавиацией или артиллерией. Обращать внимание на подобный бред не стоит:переправа надежно защищена.