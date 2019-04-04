Стрельба недалеко от Керченского пролива не обошлась без последствий для украинцев. Россия взялась за усиление охраны Крымского моста. На планах провокаторов из Незалежной поставлен жирный крест.
Стрельба недалеко от Керченского пролива не обошлась без последствий для украинцев. Россия взялась за усиление охраны Крымского моста. На планах провокаторов из Незалежной поставлен жирный крест.
В течение следующих двух лет в морские подразделения
Росгвардии поступят восемь быстроходных катеров типа "Сарган". Они
поступят на службу в дислоцированную в Керчи морскую бригаду, предназначенную в
том числе для охраны Крымского моста.
Катера "Сарган" обладают дальностью хода до 765
километров и могут находиться в автономном плавании до двух суток. При этом в
начале марта подразделения Росгвардии у Крымского моста получили два
транспортных судна БК-16, рассчитанные на перевозку 24 человек.
Эксперты уверены: катера гораздо лучше справятся с задачами
в районе Керченского пролива, чем полноценные боевые корабли Черноморского
флота. "Морские подразделения и бригады Росгвардии конкретно будут заниматься
защитой особо важных объектов вроде ", – цитирует
капитана первого ранга Василия Дандыкина.
По его словам, военные катера могут справиться с
диверсантами и атаками малых "москитных" кораблей украинского флота.
"Они будут выполнять задачи по доставке к точке сброса боевых пловцов и
так далее", – подчеркнул эксперт.
Усилением охраны Крымского моста Россия отвечает на ноябрьскую
провокацию украинских ВМС и недавние маневры украинских моряков в Азовском
море. За последние месяцы они дважды проводили учения со стрельбой недалеко от
Керченского пролива.
В Киеве вообще полно горячих голов, призывающих атаковать
переправу. Украинцы высказывали идеи направить на ракеты, разбомбить его
авиацией или артиллерией. Обращать внимание на подобный бред не стоит:
переправа надежно защищена.