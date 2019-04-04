Миллионы страдающих украинцев ничего не получат ни от Порошенко, ни от Зеленского, потому что политика и курс Украины не изменятся, а кукловод из Вашингтона продолжит свою игру, считает депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Вадим Колесниченко.

Миллионы страдающих украинцев ничего не получат ни от Порошенко, ни от Зеленского, потому что политика и курс Украины не изменятся, кукловод из Вашингтона продолжит свою игру, а страна продолжит распадаться, считает председатель президиума Международного совета организаций российских соотечественников, депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Вадим Колесниченко."Порошенко просто так не сдается. В связи с этим нужно быть очень внимательной и России. Могут быть любые провокации, начиная с учений войск НАТО, психологически поддерживающих Порошенко, и заканчивая проблемами, которые могут быть на границе соприкосновения с ЛНР и ДНР", — заявил Колесниченко в эфире программы "60 минут".По мнению украинского депутата, это серьезная проблема, серьезный вызов, и это нужно учитывать.