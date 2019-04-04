УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Муминова Тоирчона Саиджамиловича 18.05.1982 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Муминова Тоирчона Саиджамиловича 18.05.1982 года рождения, который 1 апреля 2019 года ушёл с работы в д. Соколово поселения Марушкинское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: азиатской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, на лице имеются пигментные пятна.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8(495) 850-13-20; 8 (495) 116-56 - 82 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79