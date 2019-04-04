Слава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.

Глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео поблагодарил бывшего официального представителя Государственного департамента Хезер Науэрт за проделанную на этом посту работу и поприветствовал ее преемницу Морган Ортагус.Ранее Морган Ортагус работала в сфере финансов, консалтинга и дипломатии: она начала свою государственную службу в Агентстве США по международному развитию, была аналитиком разведки в Министерстве финансов США, передает "Интерфакс".Как подчеркнул Майкл Помпео, опыт нового официального представителя поможет госдепартаменту выполнить свою миссию по продвижению и защите приоритетов внешней политики администрации США для американского народа и международного сообщества.Ранее сообщалось, что в конце марта глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом.