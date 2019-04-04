В Госдуме не одобрили инициативу, предлагающую дать мужчинам право при разводе забирать свою фамилию у бывших жен.

В Госдуме не одобрили инициативу, предлагающую дать мужчинам право при разводе забирать свою фамилию у бывших жен."При расторжении брака любой из супругов вправе сохранить фамилию. Потому что есть же документы собственности, выданные на эту фамилию, есть документы об образовании, какие-то иные документы, водительские права, в конце концов одна и та же фамилия со своим ребенком", — объяснила Агентству городских новостей "Москва" первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева (фракция "Единая Россия").Она напомнила, что сейчас порядок изменения или сохранения фамилии прописан в 36-й статье Семейного кодекса. В частности, оговаривается, что супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак, после расторжения может сохранить ее сохранить или вернуть свою добрачную фамилию.По мнению Окуневой, если супруги считают ситуацию с фамилией настолько важной, то могут прописать этот момент в брачном контракте. При этом депутат призвала людей не разводиться и жить в браке "долго, счастливо и в любви".С инициативой о возвращении фамилии после развода ранее выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. В распоряжении портала News.ru оказался соответствующий документ, с которым он обратился в Минюст РФ.По мнению Петрова, многие мужчины категорически против, чтобы бывшие жены оставляли себе их фамилию, однако повлиять на этот процесс не могут. Поэтому он предложил законодательно дать мужчинам возможность забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.