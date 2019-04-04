В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации ликвидировали двух связанных с группировкой Исламское государство (запрещена в России). Опубликовано видео с места перестрелки с предполагаемыми террористами.

В Кабардино-Балкарии в ходе спецоперации ликвидировали двух связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России), сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Опубликовано видео с места перестрелки с предполагаемыми террористами.Днем 2 апреля злоумышленник обстрелял сотрудников ДПС в поселке Благовещенка и скрылся с места. Спустя несколько часов, ранним утром 3 апреля, "Ладу" с подозреваемыми заметили в Прохладненском районе, но в ответ на требование полицейских остановиться из салона начали стрелять из автомата. Ответным огнем водитель ВАЗа и его пассажир были убиты, никто из правоохранителей не пострадал."Они были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ", — уточнили в информационном центре.Судя по представленным НАК кадрам, легковушку в ходе перестрелки охватил огонь, в результате она практически полностью выгорела.Дома у одного из нейтрализованных террористов следователи обнаружили замаскированный подземный бункер, где он планировал прятаться в случае визита силовиков.