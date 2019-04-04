В столице Колымы откроют мемориал советским и американским летчикам Аляска-Сибирь. Его посвятят пилотам, перегонявшим в годы ВОВ самолеты из Америки в СССР. Летательные аппараты шли по программе ленд-лиза. Они приземлялись в Магадане и поселке Сеймчан.

В столице Колымы откроют мемориал советским и американским летчикам "Аляска-Сибирь". Его посвятят пилотам, перегонявшим в годы ВОВ самолеты из Америки в СССР. Летательные аппараты шли по программе ленд-лиза. Они приземлялись в Магадане и поселке Сеймчан.Монумент откроют в Магадане к 75-летию Победы. Конкурс на лучший проект памятника уже объявлен. Свои макеты представили архитектор Владимир Колосов и художник Юрий Руденко. Их основная идея — продемонстрировать единство советских и американских летчиков, забывших разногласия ради общей цели."Мы занимались общим делом, и небо не делили. Оно было единым, ради победы. Такова художественная концепция", — рассказал ГТРК "Магадан" участник конкурса скульптор Юрий Руденко.Перегоночная авиатрасса трасса "Аляска-Сибирь" проходила от Красноярска до Фербенкса. Ее длина — около пяти тысяч километров над тайгой, горными хребтами и тундрой. Этот воздушный путь был одним из сложнейших. Погода всегда была непредсказуема, участок часто затянут облаками, и летчикам приходилось ориентироваться без навигационного оборудования и подробных карт местности. Однако лучшего маршрута было не найти. При перегоне самолетов погибли сотни американцев и русских.На конкурсе художники представили 6 работ. Каждый представил не только собственное видение мемориала, но и место его расположения в Магадане. Члены жюри, среди которых историки, городские чиновники и художники долго не могли прийти к единому мнению, но в итоге выбрали один проект. Теперь его авторам, магаданским скульпторам, предстоит разработать окончательную концепцию памятника и составить смету."Мы попробуем сделать мемориал по-настоящему народным. Этот проект будет в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы. И спонсоры, я считаю, тоже найдутся. Крыло, скорее всего, сделает наш авиаремонтный завод", — заявил председатель жюри, мэр Магадана Юрий Гришан.Откроют памятник "Аляска-Сибирь" через год. Его установят на въезде в город — у здания старого аэропорта, который тоже был частью перегоночной авиатрассы.