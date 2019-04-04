Подозреваемый в двух разбойных нападениях на организации задержан на юго-западе столицы...

«На юго-западе столицы сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из окружного УВД задержан подозреваемый в двух разбойных нападениях на организации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В дежурную часть ОМВД России по Академическому району г. Москвы поступило сообщение о том, что в салон сотовой связи на Нахимовском проспекте вошел мужчина и, угрожая продавцу ножом, похитил денежные средства и мобильные телефоны.Следственной частью УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан на Новоясеневском проспекте. Им оказался 33-летний приезжий. При обыске по месту его проживания обнаружена часть похищенного. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время установлены обстоятельства еще одного разбойного нападения на салон сотовой связи, совершенного злоумышленником в январе текущего года.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк