Мужчины поругались из-за женщины

Мужчины поругались из-за женщиныМужчину без определенного места жительства обвиняют в убийстве. Он передвигался по различным местностям и как-то раз приехал в Муром. Знакомый разрешил ему пожить в своей комнате в коммуналке, вместе они «зарабатывали» сдачей металлолома и попрошайничеством. Все деньги тратили на алкоголь и еду.Вечером 5 января к ним в гости зашла знакомая, после застолья мужчины поругались, выясняя, к кому же больше расположена дама. Хозяин жилья оскорбил женщину, в связи с чем обвиняемый несколько раз ударил его ножом.Потерпевший был жив, но приятели оставили его без медпомощи и легли спать. На утро они обнаружили 58-летнего потерпевшего без признаков жизни. Женщина скрылась, а обвиняемый несколько дней жил в комнате, где находилось тело.9 января участковый во время поквартирного обхода выявил это происшествие.Мужчина признал свою вину в содеянном и пояснил, что его действия – это реакция на поведение приятеля, который хотел выгнать гостью из квартиры.Уголовное дело передано прокурору.