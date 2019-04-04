В ходе следствия подтвердили 4 факта кражи на общую сумму более 142 тысяч рублей

В ходе следствия подтвердили 4 факта кражи на общую сумму более 142 тысяч рублейВ Муроме 24-летнюю местную жительницу обвиняют в присвоении пенсий. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что девушка, работая начальницей отделения связи, несколько месяцев вносила ложные сведения в документы и присваивала себе деньги, предназначенные для выдачи пенсий.В ходе следствия подтвердили 4 факта кражи на общую сумму более 142 тысяч рублей.Свою вину обвиняемая признала, похищенные деньги вернула. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Девушке грозить до 6 лет тюрьмы.