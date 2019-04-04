Затем он украл все вещи из салона и бросил машину

Затем он украл все вещи из салона и бросил машинуЖителя Муромского района обвиняют в убийстве, угоне и краже, которые он совершил одновременно.В сентябре прошлого года ранее неоднократно судимый молодой человек созвонился с другом и договорился с ним о встрече в селе Молотицы. Возле торгового центра в Муроме он обратился к водителю такси и оплатил поездку. По пути обвиняемый заехал в магазин, где купил спиртное, а затем, связываясь по телефону с другом, несколько раз менял направление поездки. Это не понравилось водителю, на что обвиняемый резко отреагировал, достал нож и начал бить им мужчину.Пытаясь защититься, водитель выбрался из машины и с трудом проследовал в сторону моста через реку Ушна. А обвиняемый сел за руль «такси» и уехал. До позднего вечера он катался, а затем украл 150 рублей, набор инструментов и другие вещи, а машину бросил.65-летний водитель такси скончался на месте преступления.Раскрытие убийства осуществлялось при оперативном сопровождении сотрудников уголовного розыска МО МВД России «Муромский» и регионального управления МВД, специалистов кинологической службы и эксперта-криминалиста УМВД.Уголовное дело передано прокурору.