В минувший вторник в Омске на зебре сбили пешехода. Девушка быстро выбежала перед движущимися автомобилями, и водитель не успел среагировать. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь, о характере полученных ею травм не сообщается.

В минувший вторник в Омске на "зебре" сбили пешехода. Девушка быстро выбежала перед движущимися автомобилями, и водитель не успел среагировать.Инцидент произошел на улице Орджоникидзе 2 апреля на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая отлетела в сторону, и спустя несколько секунд смогла подняться на ноги.Девушка была госпитализирована. О характере полученных ею травм не сообщается.