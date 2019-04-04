Гуайдо обвиняется в попытке свержения законного президента Николаса Мадуро, а также в нарушении запрета на выезд из страны. Делом самопровозглашённого президента займутся генеральный прокурор и Верховный суд Венесуэлы.

Гуайдо обвиняется в попытке свержения законного президента Николаса Мадуро, а также в нарушении запрета на выезд из страны. Делом самопровозглашённого президента займутся генеральный прокурор и Верховный суд Венесуэлы.Об этом заявил глава парламентской комиссии по вопросам права Хулио Гарсия Серпа. Он заверил, что "Правосудие примет решение на основе соответствующих доказательств. У Гуайдо будет право на защиту".Накануне Конституционная ассамблея разрешила продолжить уголовное расследование в отношении Хуана Гуайдо после лишения его депутатской неприкосновенности, напоминает телеканал "Россия 24".