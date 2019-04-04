Ковровчанин, уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное деяние, повторно самовольно подключился к системе газоснабжения.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).Факт несанкционированного вмешательства в работу газопровода был задокументирован участковым уполномоченным полиции в марте текущего года после обращения представителей газовой службы.В ходе проверки установлено, что подача газа в частый дом подозреваемого была блокирована за неуплату. Однако, местный житель, в январе текущего года уже привлекавшийся к административной ответственности за аналогичное деяние, повторно самовольно подключился к системе газоснабжения.Санкцией статьи ст. 215.3 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.