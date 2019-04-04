В подмосковной Ивантеевке электричка сбила мужчину, который переходил пути в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.

В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину.Инцидент произошел на железнодорожной станции Ивантеевка Ярославского направления. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, мужчина (1960 года рождения) был насмерть сбит электричкой Фрязино — Москва. Он переходил пути в неположенном месте.На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.