В Приморье начались выплаты жителям категории дети войны. Первая по новому закону тысяча рублей приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В Приморье начались выплаты жителям категории "дети войны". Первая по новому закону тысяча рублей приурочена к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.На материальную поддержку "детей войны" в региональном бюджете предусмотрели более 228 миллионов рублей. Как сообщили ГТРК "Владивосток" в администрации Приморского края, в апреле деньги получат 107,6 тысяч пенсионеров, рожденных в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Деньги будут доставлять домой вместе с пенсией, а также их можно получить в почтовом отделении или на банковскую карту.К Дню окончания Второй мировой войны будет приурочена вторая выплата, также - тысяча рублей. Кроме материальной поддержки, губернатор края Олег Кожемяко закрепил для "детей войны" льготы по транспортному налогу и право на первоочередной прием в больницах.На сегодняшний день "детям войны" представлена возможность компенсировать сто процентов расходов за капитальный ремонт, а также оплату ЖКУ в размере пятидесяти процентов. Ежегодная компенсация расходов на приобретение твердого топлива с учетом стоимости транспорта для его доставки предусмотрена дляпенсионеров, проживающих в домах без центрального отопления. Кроме того, существует возможность компенсвции расходов на приобретение бытового газа в баллонах.