Российские политики прокомментировали громкие заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о готовности западных стран ответить на военную агрессию со стороны России.

Российские политики прокомментировали громкие заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака о готовности западных стран ответить на военную агрессию со стороны России."В Польше, как заведенные, обсуждают возможность нападения на нее России. Мания какая-то. Нет такой возможности", — написал на своей страничке в Twitter сенатор Алексей Пушков.При этом он подчеркнул, что Польше пора привыкнуть к мысли, что "никто на нее не зарится".В свою очередь сенатор Франц Клинцевич указал, что Россия не дает поводов для обвинения ее в агрессии."Даже гипотетические рассуждения о возможности применения Западом ядерного оружия против России провокационны по своей сути. Так можно и накликать беду", — заявил Клинцевич, передает РИА Новости.Ранее бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Wirtualna Polska сообщил, что в случае военной агрессии со стороны России Запад будет готов использовать даже ядерное оружие."Американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно", — отметил Скшипчак.