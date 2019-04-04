Запретить выдавать микрокредиты под залог жилья могут уже весной – соответствующий законопроект в Госдуму планируют внести в апреле.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам разработать законопроект, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья. Ранее о запрете подобного кредитования говорил Центробанк.В безвыходной ситуации семьи, обратившиеся в микрофинансовые организации и заложившие жилье, могут лишиться последнего, и им негде будет жить.Матвиенко поручила подготовить законопроект в кратчайшие сроки. Первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев рассказал РИА Новости, что закон могут принять до конца весенней сессии.