Теперь она отправится в тюрьму на 7,5 лет

Теперь она отправится в тюрьму на 7,5 летПодружки собрались дома у одной из них, но в ходе застолья с алкоголем женщины серьезно поругались. Одна из дам несколько раз ударила приятельницу по лицу, а потом, схватив стоящую рядом стеклянную пепельницу, ударила ей по голове. От удара пострадавшая на месте происшествия.Злоумышленница задержали, ее обвинили в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Собинский городской суд назначил ей 7,5 лет тюрьмы.