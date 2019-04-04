Наркогруппировке из 23 человек вынесли приговор в Уфе. Для того, чтобы вместить всех обвиняемых, заседание пришлось проводить в большом зале, сообщил корреспондент ГТРК Башкортостан Султан Зиганов.

Наркогруппировке из 23 человек вынесли приговор в Уфе. Для того, чтобы вместить всех обвиняемых, заседание пришлось проводить в большом зале, сообщил корреспондент ГТРК "Башкортостан" Султан Зиганов.Преступную компанию рассаживали в "клетки" почти час. В изготовлении и распространении наркотических средств обвиняются 23 человека. На зачтение приговора ушел почти весь рабочий день. Среди молодых людей присутствовали даже девушки. Они работали на хозяина интернет-магазина. Его личность все еще устанавливается. По словам обвиняемых, работодателя они нашли через мессенджер. Этот же способ использовании для того, чтобы сообщить о местонахождении закладок."Подсудимые признали свою вину только частично. По их словам, все найденные наркотики (более 6 килограммов) они хранили для собственного употребления. Однако гособвинение представило неоспоримые доказательства, что обвиняемые работали в интернет-магазине как курьеры-закладчики", — заявил рокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Республики Башкортостан Роберт Фаттахов.Почти все подсудимые являются жителями Башкирии. Один человек приехал из Рязани, двое - из Украины. У некоторых уже есть судимости. Обвинены получили от 5 до 11 лет в колониях общего и строго режима.